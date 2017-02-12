В направлении Японского моря Северная Корея совершила запуск баллистической ракеты

Баллистическая ракета со стороны КНДР была запущена в воскресенье, 12 февраля.

Запуск произведен в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Сообщается, что Северная Корея запустила ракету с космодрома провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени или 01.55 по Москве. Траекторию полета ракеты сейчас определяют.

Информационное агентство, ссылаясь на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщает, что запущенная ракета относится к типу Нодон. Эксперты заявили, что дальность полета ракеты составляет до 1300 километров.

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета пролетела около 500 километров и упала в море. Японские военные заявили, что ракета упала в 350 километрах от побережья Северной Кореи, уточняет РИА «Новости».



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