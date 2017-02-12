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На юге Москвы произошел пожар в помещении с пластиковой продукцией

Главная Происшествия
Москва
09:08 12 Февраля 2017
продукция, склад, столица, пожар, мчс, пластика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пожар в складском помещении на юге Москвы, где хранилась пластиковая продукция, тушат сотрудники МЧС, сообщают в воскресенье, 12 февраля, в спасательном ведомстве.

«11 февраля в 23 часа 19 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Нагорный проезд, дом 12, корпус 2», — приводит официальное сообщение ведомства агентство «Интерфакс».

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения срочно приехали по заявке. В одноэтажном металлическом ангаре возгорание произошло на площади около 250 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных в 00 часов 45 минут пожар локализован», — сказано в официальном сообщении.

Данных о пострадавших нет.

Пожар от московского МЧС 82 человека личного состава, было привлечено 26 единиц техники, сказано в сообщении.

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