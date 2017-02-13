Известны имена пассажиров пропавшего на Алтае вертолета «Робинсон»

Выяснилось, что на борту находился бывший вице-премьер Алтайского края Анатолий Банных. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Опубликован список пассажиров, находившихся на борту вертолета «Робинсон». В воскресенье, 12 февраля, вертолет пропал в районе Телецкого озера, информация опубликована на сайте Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан— владельцев воздушных судов.

«Как стало известно АОПА-России, борт под управлением пилота Дмитрия Ракитского упал в Телецкое озеро республики Горный Алтай. По предварительным данным, на борту находилось пять человек. Это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования. Список лиц, находившихся на борту: Ракитский Дмитрий — пилот, Ракитская Елена, Банных Анатолий, Козинцева Мария, Вореводин Глеб», — сказано в официальном сообщении.

В организации уточнили, что на борту не было несовершеннолетних пассажиров.

Сообщается, что вертолетом управлял пилот Дмитрий Ракитский, который известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России. «Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия», — сказано в официальном сообщении.

Вертолет «Робинсон» рухнул в районе Телецкого озера. Ранее сообщалось, что среди пассажиров был один из руководителей Heliport Moscow, а также экс-чиновник из Алтая Анатолий Банных.