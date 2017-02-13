13 февраля
Россия
58.85
 
€ 62.68
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Известны имена пассажиров пропавшего на Алтае вертолета «Робинсон»

Главная Происшествия
Москва
05:06 13 Февраля 2017
пропавшие, вертолет, озеро, алтай, пассажиры, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Выяснилось, что на борту находился бывший вице-премьер Алтайского края Анатолий Банных. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Опубликован список пассажиров, находившихся на борту вертолета «Робинсон». В воскресенье, 12 февраля, вертолет пропал в районе Телецкого озера, информация опубликована на сайте Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан— владельцев воздушных судов.

«Как стало известно АОПА-России, борт под управлением пилота Дмитрия Ракитского упал в Телецкое озеро республики Горный Алтай. По предварительным данным, на борту находилось пять человек. Это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования. Список лиц, находившихся на борту: Ракитский Дмитрий — пилот, Ракитская Елена, Банных Анатолий, Козинцева Мария, Вореводин Глеб», — сказано в официальном сообщении.

В организации уточнили, что на борту не было несовершеннолетних пассажиров.

Сообщается, что вертолетом управлял пилот Дмитрий Ракитский, который известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России. «Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия», — сказано в официальном сообщении.

Вертолет «Робинсон» рухнул в районе Телецкого озера. Ранее сообщалось, что среди пассажиров был один из руководителей Heliport Moscow, а также экс-чиновник из Алтая Анатолий Банных.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: В США сообщили об экстренной эвакуации из-за разрушения самой высокой плотины в стране

В США сообщили об экстренной эвакуации из-за разрушения самой высокой плотины в стране

13.02.2017
Россия

Вода может прорваться на город в течение часа

Новости Москвы: На юге Москвы произошел пожар в помещении с пластиковой продукцией

На юге Москвы произошел пожар в помещении с пластиковой продукцией

12.02.2017
Россия

Возгорание на складе случилось поздно вечером в субботу, 11 февраля

Новости Москвы: В направлении Японского моря Северная Корея совершила запуск баллистической ракеты

В направлении Японского моря Северная Корея совершила запуск баллистической ракеты

12.02.2017
Россия

Об этом сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи

Новости Москвы: В Екатеринбурге скончался пассажир экстренно приземлившегося лайнера

В Екатеринбурге скончался пассажир экстренно приземлившегося лайнера

11.02.2017
Россия

Пассажирский борт экстренно приземлился из-за плохого самочувствия 53-летнего мужчины

Новости Москвы: В США по обвинению в хакерских атаках арестован бывший россиянин

В США по обвинению в хакерских атаках арестован бывший россиянин

11.02.2017
Россия

Мужчина имеет американское гражданство

Новости Москвы: В Эвенкии во время ссоры охотников пострадал житель Ванавары

В Эвенкии во время ссоры охотников пострадал житель Ванавары

11.02.2017
Россия

В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции

Новости Москвы: В Омске рухнул аварийный жилой дом

В Омске рухнул аварийный жилой дом

10.02.2017
Россия

Обрушение двухэтажного аварийного жилья произошло сегодня, 10 февраля

Новости Москвы: В Забайкальском крае продавец отбивалась от школьников-налетчиков коробкой с яйцами

В Забайкальском крае продавец отбивалась от школьников-налетчиков коробкой с яйцами

10.02.2017
Россия

Нападавшим школьника было 14 и 17 лет

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.