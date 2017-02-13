В США сообщили об экстренной эвакуации из-за разрушения самой высокой плотины в стране

Экстренная эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины, которая находится в городе Оровилл. Об этом в соцсети Facebook сообщили в офисе шерифа округа Батте.

«Издано распоряжение о немедленной эвакуации с находящейся на низком уровне территории Оровилла и территорий вниз по течению», — приводит сообщение шерифа РИА «Новости».

В городе заявили, что эрозия аварийного водосброса может привести к «неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл». Объем воды в озере оценен более чем в 4,3 млрд кубометров. Так в Нижнекамском водохранилище в Татарстане объем воды составляет 2,9 млрд кубометров, в Горьковском и Новосибирском — по 8,8 млрд.

Сейчас в американском городе, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилен до 100 тысяч кубических футов — 2,8 тысячи кубометров в минуту. Запасной водосброс плотины Oroville может разрушиться в течение часа. Сброс приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл в северной части Калифорнии. Об этом некоторое время назад сообщили в департаменте водных ресурсов Калифорнии.

Как сообщает международное агентство Associated Press, в городе Оровилл живут около 16 тысяч человек. Все они должны отправиться в город Чико, находящийся к северу от Оровилла, а также в другие города.

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. Власти сообщают, что этот процесс могут фиксировать и в течение следующего дня.



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