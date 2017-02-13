В Алтай на поиски пропавшего вертолета прибыли более 160 спасателей

В региональном управлении МЧС сообщили о том, что спасатели начали поиски потерпевшего крушение вертолета в Телецком озере. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления, «более 160 спасателей утром в понедельник приступили к поиску вертолета, 68 человек находятся в населенном пункте Яйлю и ждут вертолет, который перебросит их на мыс Кокши. Остальные группы спасателей будут формироваться в течение дня».

Некоторое время назад общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов обнародовала имена пассажиров и экипажа вертолета, пропавшего накануне в районе Телецкого озера.



Фото © МЧС республики Алтай