Экс-россиянин Александр Твердохлебов может сесть в тюрьму США на десятки лет

Власти США задержали бывшего россиянина. Ему предъявлено обвинение во взломе тысяч банковских счетов американских граждан.



Прокуратура США в суде Центрального округа американского штата Калифорния не позволила внести залог в 100 тысяч долларов и таким образом осовбодить Александра Твердохлебова. Как отмечает агентство ТАСС, у него два паспорта — гражданина США и гражданина России. Твердохлебова обвиняют в киберпреступлениях на территории США.



Представитель прокуратуры США Лора Фонг в ходатайстве утверждала, что 29-летний Твердохлебов, как только временно окажетс я на свободе, совершит попытку скрыться от правосудия. У него, по информации американской прокуратуры, есть значительные денежные средства, а также связи в преступном мире.

«Хотя обвиняемый является гражданином США, мы убеждены, что риск его бегства очень высок», — цитирует агентство слова представителя прокурора. По ее мнению, Твердохлебов, «обладающий российским гражданством», «тесно связан с киберпреступниками, находящимися сейчас в России».

«Записи последних по времени движений средств на банковском счете обвиняемого свидетельствуют, что он получил электронным путем из России и Китая около 1 млн долларов», — приводит ТАСС пояснения, включенные в текст прокурорского ходатайства.

По данным представителей США, при обыске четырех банковских ячеек Твердохлебова в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе обнаружено 272 тысяч долларов наличными.