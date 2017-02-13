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Экс-россиянин Александр Твердохлебов может сесть в тюрьму США на десятки лет

Главная Происшествия
Москва
07:11 13 Февраля 2017
прокуратура, сша, россияне, обвинение, хакеры, наказание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти США задержали бывшего россиянина. Ему предъявлено обвинение во взломе тысяч банковских счетов американских граждан.

Прокуратура США в суде Центрального округа американского штата Калифорния не позволила внести залог в 100 тысяч долларов и таким образом осовбодить Александра Твердохлебова. Как отмечает агентство ТАСС, у него два паспорта — гражданина США и гражданина России. Твердохлебова обвиняют в киберпреступлениях на территории США.

Представитель прокуратуры США Лора Фонг в ходатайстве утверждала, что 29-летний Твердохлебов, как только временно окажетс я на свободе, совершит попытку скрыться от правосудия. У него, по информации американской прокуратуры, есть значительные денежные средства, а также связи в преступном мире.

«Хотя обвиняемый является гражданином США, мы убеждены, что риск его бегства очень высок», — цитирует агентство слова представителя прокурора. По ее мнению, Твердохлебов, «обладающий российским гражданством», «тесно связан с киберпреступниками, находящимися сейчас в России».

«Записи последних по времени движений средств на банковском счете обвиняемого свидетельствуют, что он получил электронным путем из России и Китая около 1 млн долларов», — приводит ТАСС пояснения, включенные в текст прокурорского ходатайства.

По данным представителей США, при обыске четырех банковских ячеек Твердохлебова в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе обнаружено 272 тысяч долларов наличными.

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