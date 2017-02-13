В Новосибирске задержали наркокурьера с 27 килограммами наркотиков

В Новосибирской области полицейские изъяли у предполагаемого наркокурьера партию наркотиков, равную 27 килограммам. Партию оценили в 50 млн рублей, об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает главное управление МВД по региону.

Полицейские сообщили, что из Московской области в Сибирь должен прибыть курьер с особо крупной партией наркотиков.

«С поличным во время сооружения оптовых «закладок» был задержан ранее не судимый 26-летний мужчина. Как было установлено, задержанный проживал в Московской области и периодически поставлял крупные партии наркотических средств на территорию Новосибирской области для последующего сбыта бесконтактным способом посредством оборудования оптовых тайников-закладок для розничных сбытчиков», — сказано в официальном сообщении правоохранителей.

В Новосибирской области мужчина арендовал коттедж. Там и было обнаружено и изъято более 27 килограммов наркотиков.

Обнаруженная партия наркотиков равна более 1 миллиону разовых доз. Примерная стоимость наркотиков на «черном» рынке составляет около 50 млн рублей, сообщили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Обвиняемый может пожизненно лишиться свободы. Полицейские арестовали предполагаемого наркокурьера.