В Белгородской области мужчина взял в заложники жильцов одного из домов в городе Губкине

ЧП с заложниками зафиксировано в городе Губкине Белгородской области. Как сообщает РИА «Новости», мужчина взял в заложники несколько человек в одной из квартир жилого дома.

Как рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, с мужчиной ведутся переговоры. Специалисты пресс-службы рассказали, что «делается все необходимое, чтобы разрешить ситуацию мирным путем». Сколько заложников удерживает мужчина, пока не известно.

Губкин в Белгородской области находится в 120 километрах от Белгорода, население составляет около 87 тысяч человек.