На Тайване жертвами ДТП с пассажирским автобусом стали более 30 человек

34 человека стали жертвами аварии с туристическим автобусом в китайской островной провинции Тайвань. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ провинции.

Автобус с пассажирами ударился о дорожное заграждение и перевернулся в кювет на шоссе в районе административного центра Тайваня города Тайбэя.

Полицейские сообщают, что авария произошла в результате превышения допустимой скорости на определенном участке дороги.

Во время в автобусе находились 44 человека. Все пассажиры — местные жители, которые возвращались с экскурсии.