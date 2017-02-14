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На Тайване жертвами ДТП с пассажирским автобусом стали более 30 человек

Главная Происшествия
Москва
04:45 14 Февраля 2017
местные, тайвань, жертвы, дтп, трасса, жители, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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34 человека стали жертвами аварии с туристическим автобусом в китайской островной провинции Тайвань. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ провинции.

Автобус с пассажирами ударился о дорожное заграждение и перевернулся в кювет на шоссе в районе административного центра Тайваня города Тайбэя.

Полицейские сообщают, что авария произошла в результате превышения допустимой скорости на определенном участке дороги.

Во время в автобусе находились 44 человека. Все пассажиры — местные жители, которые возвращались с экскурсии.

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