На Алтае в районе Телецкого озера ищут упавший вертолета

Поисковые группы вновь ищут вертолет Robinson R-66 на берегу озера Телецкое на Алтае. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Сибирского регионального центра МЧС Ирина Бутенко.

«С утра поиски возобновились. В настоящее время погода на озере спокойная. Росавиация будет обследовать акваторию озера с воздуха. Готовится к работе «Фалькон», — уточнили в МЧС.

В ведомстве отметили, что в 20.20 по местному времени, в 16.20 по Москве, в воскресенье, 12 февраля, очевидцы сообщили, что в Турочакском районе Алтая, в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66. На его борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.

Телецкое озеро находится на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах региона. Оно является одним из самых посещаемых туристических мест на Алтае. Площадь водоема составляет 223 квадратных километра, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.



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