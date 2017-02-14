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Экс-губернатора Хорошавина отправили из московского «Лефортово» на Сахалин

Главная Происшествия
Москва
07:15 14 Февраля 2017
сахалин, губернатор, бывший, арест, сизо, уголовное, дело
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Александра Хорошавина отправили из московского СИЗО «Лефортово» на Сахалин, сообщает во вторник, 14 февраля, агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«На время судебного заседания он будет находиться в СИЗО Южно-Сахалинска», — сказал он. Кроме бывшего губернатора региона на Сахалин отправили и других фигурантов дела — экс-зампреда регионального правительства Сергея Карепкина, бывшего главу минсельхоза Николая Борисова и помощника Хорошавина Андрея Икрамова.

Первое судебное слушание по делу экс-главы региона назначено на 20 февраля. Его проведут в закрытом режиме.

В понедельник, 13 февраля, появилась информация, что Южно-Сахалинский городской суд получил материалы уголовного дела.
Александр Хорошавин и несколько его подчиненных получили обвинение по статьям 290 — «Получение взятки» — и 174 — «Легализация денежных средств, добытых преступным путем», — Уголовного кодекса.

В мае прошлого года суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества семьи Хорошавина и обращении 1,1 млрд рублей в доход государства. Резиденцию экс-главы региона сделали базой отдыха, здесь отдыхают туристы.

Хорошавина задержали 4 марта 2015 года после проверки, которую организовали в отношении ряда ведомств Сахалинской области. Тогда же президент России отстранил его от занимаемой должности. Согласно следствию, бывший сахалинский руководитель за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 млн долларов. Против него возбуждено три уголовных дела.

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