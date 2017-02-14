В Приамурье погибли трое после употребления жидкости с метанолом

Трое местных жителей из Приамурья умерли после того, как употребили спиртосодержащую жидкость с метанолом. Ою этом сообщает следственное управление СКР по региону.

«Одиннадцатого февраля 2017 года в Сковородинскую больницу в состоянии комы были доставлены двое мужчин 1973 и 1967 годов рождения, жителей Сковородино, которые скончались в лечебном учреждении через непродолжительное время. Кроме того, в этот же день в квартире одного из домов указанного населенного пункта было обнаружено тело женщины 1991 года рождения. По имеющимся данным, все трое накануне совместно распивали спиртные напитки, при этом они употребили спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола», — сказано в сообщении ведомства.

После произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В декабре прошлого года в Иркутской области десятки людей погибли в результате отравления косметическим средством «Боярышник», который содержал метанол.