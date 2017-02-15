45 тысяч человек остались без тепла в Краснодаре

В Краснодаре 45 тысяч человек остались без тепла, сообщает агентство ТАСС. Восстановить систему теплоснабжения планируется к утру среды,15 февраля.

На теплотрассе произошла авария, сообщили во вторник вечером, 14 февраля, в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

«Авария произошла на пересечении улиц Кавказская и Таманская на теплотрассе диаметром 300 мм. На месте работает аварийная бригада ОАО «Краснодартеплосеть», — сказано в официальном сообщении.

На месте происшествия уже находятся сотрудники МЧС. Систему теплоносителя восстановят в среду, 15 февраля, к 10 утра по московскому времени.