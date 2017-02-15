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На Камчатке спасли ребенка на льдине, которую несло в океан

Главная Происшествия
Москва
07:13 15 Февраля 2017
спасатели, камчатка, ребенок, лед, дети, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ребенка спасли сотрудники инспекции по маломерным судам города Вилючинск на Камчатке. Его уносило на льдине в сторону океана, рассказал представитель краевого главка МЧС.

Как сообщили РИА «Новости», школьники гуляли в районе пирса, расположенного на берегу бухты Крашенинникова. Четвероклассник прыгнул на льдину, ее начало уносить от берега.

«Мы прибыли к месту происшествия минут через 15 после того, как узнали об инциденте. К этому времени мальчик находился примерно в 150 метрах от берега. Оперативно спустили на воду надувную лодку на веслах», — рассказал глава Вилючинского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Александр Меркулов.

Он уточнил, что спасатели добрались до ребенка через несколько минут и пересадили его в лодку. Мальчика передали врачам «скорой помощи», но медпомощь ему не потребовалась.

«Трагедии удалось избежать благодаря четким и, самое главное, своевременным действиям сотрудников МЧС России», — рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.

Он также отметил, что бухта Крашенинникова зимой полностью не замерзает. Однако время от времени к берегу в район пирса приносит отдельные льдины. Как только меняется ветер, льдины уносит в сторону океана.

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