В США на ремонт разрушившейся плотины могут потратить 200 млн долларов

Стоимость ремонта разрушившейся плотины Oroville в штате Калифорния оценен в 200 млн долларов. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс», ссылаясь на управление штата по водным ресурсам.

Вода на самой высокой в Соединенных Штатах плотине, сооружение находится в городе Оровилл, начала переливаться через основной и запасной водосбросы в субботу после сильных дождей. После этого о разрушении плотины сообщили местные власти, началась немедленная эвакуация.

«Восстановление поврежденных бетонных водоотводов плотины Oroville будет стоить от 100 до 200 млн долларов», — сказано в сообщении агентства, ссылаясь на директора управления Билла Кройла. По словам Кройла, ремонтные команды уже работают над планом по восстановлению плотины.

Администрация штата снизила уровень опасности из-за разрушения плотины Oroville до «предупреждения о возможной эвакуации» и разрешили почти 200 тысячам эвакуированных вернуться домой. Плотина Oroville является самой высокой в США, объем озера, плотина перегораживает озеро.



Фото © AP Photo/ Josh F.W. Cook