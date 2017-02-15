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На Алтае обнаружили предполагаемый обломок разбившего вертолета

Главная Происшествия
Москва
10:19 15 Февраля 2017
мчс, вертолет, поиски, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники МЧС на месте предполагаемого падения вертолет Robinson R-66 в Телецком озере обнаружили обломок. Он может быть фрагментом упавшего воздушного судна. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ведением поисковой операции.

«В воде, примерно в 25 километрах южнее от кордона Кокши, обнаружен обломок. Сейчас поисково-спасательное воздушное судно туда вылетает», — приводит слова собеседник агентства.

В МЧС пояснили, что в 16.20 по Москве в воскресенье, 12 февраля, очевидец сообщил о том, что в Турочакском районе Алтая в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66. На его борту находились пять человек: экс-вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий и его супруга и еще один пассажир Глеб Вореводин.

Фото © РИА Новости. МЧС РФ

 
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