15 февраля
Россия
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Симферополе в жилом доме взорвался газ

Главная Происшествия
Москва
11:51 15 Февраля 2017
газ, симферополь, взрыв, погиб, человек, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Из-за взрыва бытового газа в жилом доме Симферополя один человек, еще двое получили ранения, сообщает агентство ТАСС.
Газ взорвался в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе крымского министерства здравоохранения.

«В результате происшествия погибла женщина, пострадали двое мужчин 1944 и 1971 годов рождения. Оба с ожогами пламенем и термическим шоком доставлены в симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6», — приводит данные из официального сообщения агентство ТАСС.

На место происшествия выехал заместитель министра здравоохранения региона Антон Шаклунов. Специалисты устанавливают причины взрыва бытового газа.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Происшествия

Новости Москвы: На Алтае обнаружили предполагаемый обломок разбившего вертолета

На Алтае обнаружили предполагаемый обломок разбившего вертолета

15.02.2017
Россия

Обломок обнаружили в воде, примерно в 25 километрах южнее от кордона Кокши

Новости Москвы: В США на ремонт разрушившейся плотины могут потратить 200 млн долларов

В США на ремонт разрушившейся плотины могут потратить 200 млн долларов

15.02.2017
Россия

Вода на самой высокой плотине США начала переливаться через основной и запасной водосбросы

Новости Москвы: На Камчатке спасли ребенка на льдине, которую несло в океан

На Камчатке спасли ребенка на льдине, которую несло в океан

15.02.2017
Россия

К приезду спасателей ребенок уже находился в 150 метрах от берега

Новости Москвы: 45 тысяч человек остались без тепла в Краснодаре

45 тысяч человек остались без тепла в Краснодаре

15.02.2017
Россия

Специалисты обещают восстановить поврежденную систему теплоснабжения

Новости Москвы: В Приамурье погибли трое после употребления жидкости с метанолом

В Приамурье погибли трое после употребления жидкости с метанолом

14.02.2017
Россия

Пострадавших доставили в больницу, где они через некоторое время скончались

Новости Москвы: Экс-губернатора Хорошавина отправили из московского «Лефортово» на Сахалин

Экс-губернатора Хорошавина отправили из московского «Лефортово» на Сахалин

14.02.2017
Россия

Бывший глава Сахалинской области был арестован по обвинению в получении взятки

Новости Москвы: На Алтае в районе Телецкого озера ищут упавший вертолета

На Алтае в районе Телецкого озера ищут упавший вертолета

14.02.2017
Россия

Поиски возобновились с наступлением утра

Новости Москвы: На Тайване жертвами ДТП с пассажирским автобусом стали более 30 человек

На Тайване жертвами ДТП с пассажирским автобусом стали более 30 человек

14.02.2017
Россия

Трагедия произошла на шоссе в районе города Тайбэя

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.