В Симферополе в жилом доме взорвался газ

Из-за взрыва бытового газа в жилом доме Симферополя один человек, еще двое получили ранения, сообщает агентство ТАСС.

Газ взорвался в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе крымского министерства здравоохранения.

«В результате происшествия погибла женщина, пострадали двое мужчин 1944 и 1971 годов рождения. Оба с ожогами пламенем и термическим шоком доставлены в симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6», — приводит данные из официального сообщения агентство ТАСС.

На место происшествия выехал заместитель министра здравоохранения региона Антон Шаклунов. Специалисты устанавливают причины взрыва бытового газа.