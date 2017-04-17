На Камчатке пожилая женщина перевела мошеннику 2,7 млн рублей за лечение дочерей

Жительница Петропавловска-Камчатского перевела 2 млн 693 тысячи 600 рублей «экстрасенсу», который «лечил» от бесплодия ее дочерей. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Камчатскому краю.

«Почти в течение 4-х недель пенсионерка переводила деньги 38-летнему жителю Смоленской области, пока об этом не узнала одна из ее дочерей», — сказано в официальном сообщении.

Полиция сообщает, что в марте этого года жительница Петропавловска-Камчатского увидела по телевизору в бегущей строке объявление об оказании услуг в области экстрасенсорики. Она позвонила по указанному номеру телефона, ей ответил «специалист" и пообещал гарантированное платное дистанционное лечение.

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего.