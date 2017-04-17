Степной пожар из Монголии площадью 5 тысяч гектаров не угрожает Бурятии

Пожар площадью 5 тысяч гектаров надвигался на Бурятию из Монголии. Серьезное возгорание не дошло до республики, об этом представителям СМИ сообщил пресс-секретарь республиканского агентства лесного хозяйства Александра Егорова.

С помощью космического мониторинга в пятницу, 14 апреля, в Монголии был зафиксирован степной пожар площадью более 5 тысяч гектаров, который находился в 10-километровой зоне от границы России и двигался в сторону Бурятии.

«Космический мониторинг не показывает монгольский пожар. По всей видимости, коллеги из Монголии справились», — сказала Егорова.

В ведомстве подчеркнули, что на утро понедельника, 17 апреля, в Бурятии зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 827 гектара. Один из пожаров действует на землях министерства обороны в Еравнинском районе на общей площади 800 гектаров, второй локализован на общей площади 27 гектаров в Баунтовском районе. В тушении участвовали 62 человека, 11 единиц лесопожарной техники.

Всего за выходные дни было обнаружено пять очагов и ликвидировано 10. Пожары тушили в том числе в Тункинском национальном парке.

Как сообщает РИА «Новости», все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.