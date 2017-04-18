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В Бурятии вызвавшая скорую женщина пыталась задушить фельдшера

Главная Происшествия
Москва
06:27 18 Апреля 2017
врач, бурятия, нападение, скорая, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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По факту нападения на фельдшера скорой помощи следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК.

Сообщается, что в субботу в скорую Улан-Удэ позвонили и сообщили о судорогах у ребенка. Как только приехала бригада скорой, мать ребенка потребовала оформить сигнальный лист с диагнозом «судороги, эпилепсия», сказано в сообщении.

Фельдшер предложил поехать в больницу для обследования и уточнить диагноз, однако женщина ответила отказом. Как только она услышала, что медик ведет телефонные переговоры с больницей, начала душить его, сообщает СК. Отец ребенка оттащил жену и подписал отказ от госпитализации ребенка, а также проводил фельдшера до двери подъезда.

По предварительной информации, родители были пьяны, в квартире находились два ребенка — 3-х и 4-х лет. Бригаде скорой долго не открывали двери.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о причинении побоев фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи в одном из домов по улице Цивилева в Улан-Удэ. Начата доследственная проверка», — сообщает Следственный комитет.

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