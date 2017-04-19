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Находящиеся в Намибии моряки из России просят помочь вернуться на родину

Главная Происшествия
Москва
05:41 19 Апреля 2017
африка, судно, заложники, моряки, россияне, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
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Члены экипажа с российским гражданством перуанского траулера «Шериф», который находится в Намибии, обратились с просьбой помочь им вернуться на родину. Они уже подали обращение в Международную федерацию транспортников.

«Морякам вот уже третий месяц не платят зарплату, не репатриируют на родину. В то время как владельцы судна ведут какой-то спор между собой, 13 членов экипажа оказались заложниками. Все они россияне»,— рассказал сегодня, 19 апреля, агентству «Интерфакс» инспектор МФТ во Владивостоке Петр Осичанский.

Экипаж отмечает, что на судне начались перебои с водой, продуктов и топлива на судне нет, тем не менее компания, с которой моряки заключали контракт, не подключается к решению проблемы.

«Местная намибийская фирма Brandberg, с которой мы заключали контракт, игнорирует нас, ссылаясь на то, что аренда судна окончена, и они к нам не имеют никакого отношения», — сказано в тексте письма моряков, направленного в МФТ.

Представители профсоюза уже обратились за помощью к российским дипломатам. «Пытаемся помочь морякам, готовим документы в представительство МИД России во Владивостоке, полагаем, что здесь потребуется их вмешательство», - сказал Осичанский.

Сейчас большой автономный морозильный траулер «Шериф» находится в главном порту Намибии Уолфиш-Бей.

Фото © AFP 2017/ Pius UtomiEkpei

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