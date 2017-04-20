В горах Камчатки объявлено штормовое предупреждение

Сотрудники Камчатского регионального противолавинного центра объявил штормовое предупреждение. Виной этому стала повышенная опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок.

«В период с 00 часов 21 апреля по 23 апреля включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, города Петропавловска-Камчатского, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский», — приводит РИА «Новости» сообщения противолавинного центра.

Камчатское отделение МЧС России выступило с рекомендациями руководителям организаций, которые ведут работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам усилить меры безопасности и, по возможности, не посещать лавиноопасные склоны в эти дни.

Как сообщают синоптики, в четверг, 20 апреля, к берегам Камчатки подошел очередной циклон. На юге полуострова начался сильный ветер и небольшой снег. Ожидается, что основной удар стихия нанесет в пятницу, 21 апреля. В этот день ожидается сильный северо-восточный ветер и дождь со снегом.