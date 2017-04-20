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В Таиланде нападения боевиков не затронуло турзоны с россиянами

Главная Происшествия
Москва
09:18 20 Апреля 2017
боевики, нападение, таиланд, россияне, взрыв, отдых, предупреждение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Представитель российского консульства Владимир Соснов рассказал, что атаки боевиков-сепаратистов на юге Таиланда никак не затронули туристические зоны, где отдыхают россияне, сообщают РИА «Новости».

«Атаки сепаратистов на полицейские учреждения в провинциях «крайнего юга» произошли далеко от мест, посещаемых иностранными, в том числе российскими, туристами. На большей части территории «крайнего юга» действует особый режим безопасности, и организованных туристов туда не пускают местные власти», — прокомментировал ситуацию с нападением боевиков Владимир Соснов.

Он отметил, что сейчас в российском посольстве не видят непосредственной угрозы для российских туристов.

Некоторое время назад сообщалось, что отдыхающим из России в Таиланде настоятельно рекомендовали избегать мест массового скопления людей.

Также появилась информация, что за сутки в Таиланде произошло 13 взрывов. 

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