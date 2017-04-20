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Милонов обратился к Чайке с жалобой на журналиста Лобкова

Главная Происшествия
Москва
12:11 20 Апреля 2017
жалоба, милонов, журналисты, депутаты, прокуратура, госдума
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Петербургский депутат Государственной Думы Виталий Милонов написал обращение генеральному прокурору России Юрию Чайке и попросил провести проверку акции журналиста Павла Лобкова, который устроил в центре Москвы фотосессию, надве на себя костюм в виде мужского полового органа.

«Несколько дней назад, в канун Православной Пасхи, известный московский телеведущий и активист Павел Лобков появился на улицах Москвы в провокационном и оскорбительном виде — в костюме мужских гениталий. Особенно циничным фактом является то, что г-н Лобков, в своем «перфомансе», задействовал городское уличное украшение — праздничные пасхальные яйца, которыми декорированы главные столичные улицы и магистрали», — указал Милонов в своем сообщении.

Депутат особо отметил действия московской полиции, сотрудники которой задержали Лобкова.

Милонов также подчеркнул, что в его адрес стали поступать обращения граждан, возмущенных поступком Лобкова, они посчитали его действия глумлением над пасхальными символами.

Депутат Госдумы от Петербурга попросил Чайку проверить действия Павла Лобкова в части нарушения ряда статей Уголовного кодекса РФ — по факту оскорбления чувств верующих и проявления экстремизма.

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