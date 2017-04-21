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Российский военный стал жертвой нападения боевиков в Сирии

Главная Происшествия
Москва
05:24 21 Апреля 2017
сирия, российский, военнослужащий, погиб, минобороны
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Сирии погиб российский военный советник майор Сергей Бордов. Его гибель связывают с нападением боевиков на военный гарнизон правительственных войск, об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в военном ведомстве.

«Военнослужащий находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовки одного из подразделений сирийских войск»,— рассказали представители минобороны.

«При нападении боевиков российских офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения», отметили в военном ведомстве.

Погибший майор представлен командованием к государственной награде.

В минобороны страны заявили, что данные некоторых западных СМИ о гибели в Сирии двух российских военнослужащих не соответствуют действительности.

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