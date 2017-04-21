Российский военный стал жертвой нападения боевиков в Сирии

В Сирии погиб российский военный советник майор Сергей Бордов. Его гибель связывают с нападением боевиков на военный гарнизон правительственных войск, об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в военном ведомстве.

«Военнослужащий находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовки одного из подразделений сирийских войск»,— рассказали представители минобороны.

«При нападении боевиков российских офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения», — отметили в военном ведомстве.

Погибший майор представлен командованием к государственной награде.

В минобороны страны заявили, что данные некоторых западных СМИ о гибели в Сирии двух российских военнослужащих не соответствуют действительности.