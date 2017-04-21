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Террористическая группировка ИГ распространяет информацию об атаке на Елисейские поля

Главная Происшествия
Москва
06:57 21 Апреля 2017
франция, погибшие, исламское, теракт, стрельба, париж, государство
Автор: Sibnovosti.ru
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Запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу на Елисейских полях в столице Франции, сообщает в пятницу, 21 апреля, международное агентство Associated Press.

Журналисты сообщают, что через некоторое время после атаки террористы по своим пропагандистским каналам распространила информацию о том, что стрельбу в центре Парижа устроил террорист из Бельгии.

Телеканал CNN, ссылаясь на источник, близкий к расследованию, сообщает, что стрелок был известен службам безопасности Франции в связи с его радикальной исламистской деятельностью. Его данные находились в информационном файле наблюдения «Fiche S» и были в поле зрения Генеральной дирекции внутренней безопасности.

По данным источника, следователи во Франции предполагают, что это был теракт. «Они считают, что атакующий действовал один, и опасность, вероятно, миновала», — говорят правоохранители.

Некоторое время назад президент Франции Франсуа Олланд обратился к нации с заявлением, что стрельба на Елисейских полях по характеру напоминает теракт. На утро пятницы, 21 апреля, назначено заседание Совета обороны и национальной безопасности страны.

В МВД страны сообщают, что во время перестрелки один полицейский погиб, двое получили ранение. Нападавший на сотрудников полиции убит.

СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что о втором преступнике, который приехал из Бельгии, удалось скрыться. 

Фото © REUTERS/ Christian Hartmann 

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