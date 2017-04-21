В США полицейские надели наручники на10-летнего мальчика-аутиста

Полицейские в школе надели наручники на 10-летнего мальчика, который страдает аутизмом, сообщает издание Washington Post.

Мальчика задержали за его агрессивное поведение. В октябре прошлого года Джон Бенджамин Хейгуд ударил своего профессионального педагога, занимавшегося с ребенком после того, как у мальчика диагностировали «аутизм». Школьник больше не ходил на занятия, но 12 апреля его вызвали в школу, чтобы сдать общий экзамен, где его узнал пострадавший педагог и сообщил в полицию.

Мать мальчика-аутиста сняла на видео задержание ребенка правоохранителями. Она сняла момент, когда на ее сына надевали наручники и повели к машине. Школьник был в панике, просил не дотрагиваться до него и кричал.

Мать задержанного мальчика сказала полицейским, что он страдает «аутизмом» и сейчас сильно напуган. Она попросила полицейских поехать с ними, но ей этого сделать не позволили. Издание сообщает, что ребенок провел в полиции всю ночь.



Фото © REUTERS/ Joe Penny