В Хабаровске неонацист расстрелял приемную ФСБ, есть погибшие

В Хабаровске 18-летний парень расстрелял приемную регионального управления ФСБ. Инцидент произошел 21 апреля.

По данным федеральных СМИ, в здание ФСБ вошел молодой человек и открыл огонь по людям из оружия. В результате нападения погибли сотрудник ведомства и гражданин одной из стран СНГ. Также в больницу попал уроженец Киргизии — сейчас он находится в реанимации.

Налетчик был убит ответным огнем. По данным ФСБ, им оказался житель Хабаровска, принадлежавший к неонацистской группировке. Перед нападением он атаковал местный стрелковый клуб, похитив два карабина и застрелив инструктора.

Заведены уголовные дела по статьям «убийство двух и более лиц», «незаконный оборот оружия» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На месте работают следователи из ГСУ СК РФ, прилетевшие из Москвы по приказу Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Однако позже правоохранители опровергли эту информацию.