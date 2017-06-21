В больнице скончался еще один пострадавший от майского урагана в Москве

В московской больнице умер пострадавший во время майского урагана мужчина. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

«Мужчина 56 лет находился в крайне тяжелом состоянии, врачи безуспешно боролись за его жизнь», — цитирует слова источника «Лента.ру».

Такими образом общее число жертв природной стихии в Москве и области достигло 17. Среди жертв урагана были несовершеннолетние. 5 июня стало известно, что в больнице умер пострадавший во время разгула стихии 8-летний мальчик из Люберец.

29 мая днем сильный ливень с грозами и порывистым ветром прошел в Москве и области.

Были повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 240 зданий и около двух тысяч машин. Власти оценили ущерб в 25 миллионов рублей.