В Подмосковье 11 местных жителей отравились суррогатом с метиловым спиртом

По данным экспертизы, метиловый спирт был выявлен в моче и крови погибших и пострадавших местных жителей Сергиево-Посадского района. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В моче и крови обнаружен метиловый спирт», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что медицинская помощь была оказана 11 местным жителям. 3 из обратившихся скончались— это 2 женщины 32 и 35 лет и мужчина 37 лет.

«Пятеро находятся в отделении реанимации», — сказал источник в правоохранительных органах.

Он также отметил, что, как рассказал один из пострадавших, 20 июня он с компанией из 10 человек пил спиртосодержащую жидкость из канистры. Ее им принес знакомый, ни его ни имени, ни места работы пострадавший не знает. Сотрудники ОВД при обследовании места происшествия канистру не обнаружили.

Собеседник агентства сообщил, что все пострадавшие нигде не работают, ведут асоциальный образ жизни, регулярно употребляют алкоголь.