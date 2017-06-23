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В Хабаровске пациент избил врача

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Москва
04:54 23 Июня 2017
врач, нападение, пациент, хабаровск, скр, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Инцидент произошел в городской клинической больнице №10 в Хабаровске. Пациент жестоко избил его врача, об этом в пятницу, 22 июня, агентству «Интерфакс» сообщил главный врач учреждения Александр Калашников.

«Пациенту во время осмотра не понравились вопросы по поводу наличия на его теле множества рубцов и шрамов. Пациент сначала бросил в хирурга стул. Врач выбежал из кабинета в коридор, но буйный пациент кинулся за ним, догнал и избил», — сказал главврач. Он уточнил, что хирурга отвезли в краевую клиническую больницу №2 с черепно-мозговой травмой, травматическим вывихом плеча и ушибами.

«Наш сотрудник получил серьезные травмы, будет длительно не трудоспособен. Ему вправили плечо, наложили гипс. От лечения в больнице он отказался, ушел домой, видимо потому, что сам врач. Мы с этим не согласны, в итоге это все равно, скорее всего, закончится госпитализацией», — уточнил Калашников.

Главный врач хабаровской больницы сообщил, что инцидент произошел в четверг вечером, 22 июня. За медицинской помощью в городскую больницу обратился мужчина в сопровождении девушки. Он говорил о болях в животе. Агрессивного пациента после нападения на хирурга задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на место происшествия.

«Это чудовищная ситуация. Пострадавший уже написал заявление в правоохранительные органы. Мы от лица учреждения также обратимся в полицию и следственный комитет», — уточнил Александр Калашников. Он сообщил, что все произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Как сообщает агентство «Интерфакс», управление МВД России по Хабаровскому краю и краевое Следственное управление СКР комментариев по этому поводу пока не давали. 

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