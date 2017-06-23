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В Лас-Вегасе наложили арест на торговый центр бывшего владельца Черкизовского рынка

Главная Происшествия
Москва
05:43 23 Июня 2017
бизнес, сша, арест, торговый, центр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В американском Лас-Вегасе арестован торговый центр, принадлежащий экс-владельцу Черкизовского рынка, основателю группы АСТ бизнесмену Тельману Исмаилову. Арест на торговые площади наложен по иску Банка Москвы. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает издание «Коммерсантъ».

Сейчас долг Исмаилова перед Банком Москвы составляет 19 млрд рублей, уточняет РИА «Новости».

«В американском Лас-Вегасе арестован торговый центр, принадлежащий российскому бизнесмену Тельману Исмаилову. Обращаясь в американский суд, Банк Москвы (входит в группу ВТБ) обвинил экс-хозяина Черкизовского рынка Исмаилова в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на приобретение недвижимости на его родственников», — сказано в материале.

«Суд, наложив обеспечительные меры на торговое заведение, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора», — отмечается в сообщении.

В марте этого года Подмосковный арбитраж признал бизнесмена Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Как отмечает «Коммерсантъ», первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе прошлого года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ.

Тельман Исмаилов, который контролирует группу компаний АСТ и входит в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка. На тот момент рынок являлся крупнейшим в Москве центром мелкооптовой торговли. Его закрыли после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

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