В Южной Корее подругу экс-президента страны приговорили к 3 годам тюрьмы

Центральный окружной суд Сеула приговорил подругу экс-президента Южной Кореи и главную фигурантку коррупционного скандала к 3 годам лишения свободы. Женщина сядет в тюрьму за получение незаконных привилегий для своей дочери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство Ренхап.

Отмечается, что это первый приговор по одному из 13 дел, по которым лучшей подруге бывшего президента страны были предъявлены обвинения. Суд счел ее виновной в том, что она, благодаря своим связям, организовала незаконное поступление дочери в один из престижных южнокорейских вузов. Также ее обвиняют в том, что во время учебы девушке ставили высокие оценки за несуществующие доклады и несданные экзамены. Также по этому же делу двое экс-членов руководства высшего учебного заведения были приговорены к 2 и 1,5 годам тюрьмы.

Против Цой Сун Силь выдвинуты обвинения по 13 делам. Ее обвиняют в вымогательстве около 70 тысяч долларов от крупнейших южнокорейских компаний, а также в использовании отношений с главой государства для оказания давления, вмешательстве в политические процессы.

Крупный скандал, связанный с коррупцией в Южной Корее, начался в октябре прошлого года. Тогда в СМИ появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь.

Женщина, которая не занимали никаких госпостов, вмешивалась в дела президентской администрации, получая выгоду и используя высокие связи.

По этому делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, среди которых — фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ен.

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе была отстранена от управления страной 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая, им стал Мун Чжэ Ин.



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