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В аквапарке в Турции от удара током погибли пять человек

Главная Происшествия
Москва
06:35 24 Июня 2017
происшествия, турция, развлечение, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В городе Акъязы в провинции Сакарья от удара током погибли сразу пять человек. Врачи ничем не смогли помочь пострадавшим. От полученных травм они скончались по дороге в больницу. Об этом сообщила местная газета Yeni Safak.

Предварительно установлено, что в числе погибших двое детей. Из-за технических неполадок несовершеннолетние, находившиеся в бассейне, получили сильнейший удар током. Трое людей попытались вытащить детей, но сами получили разряд. 

По данным Associated Press, среди потерпевших числятся трое детей. Двое взрослых — сотрудник аквапарка и его сын, также погибли в результате трагедии. 

 

Другие подробности трагедии сейчас выясняются. 

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