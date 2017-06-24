В аквапарке в Турции от удара током погибли пять человек

В городе Акъязы в провинции Сакарья от удара током погибли сразу пять человек. Врачи ничем не смогли помочь пострадавшим. От полученных травм они скончались по дороге в больницу. Об этом сообщила местная газета Yeni Safak.

Предварительно установлено, что в числе погибших двое детей. Из-за технических неполадок несовершеннолетние, находившиеся в бассейне, получили сильнейший удар током. Трое людей попытались вытащить детей, но сами получили разряд.

По данным Associated Press, среди потерпевших числятся трое детей. Двое взрослых — сотрудник аквапарка и его сын, также погибли в результате трагедии.

Другие подробности трагедии сейчас выясняются.