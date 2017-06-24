Более 140 человек пропали без вести после схода оползня в Китае

В китайской провинции Сычуань после схода оползня пропавшими без вести числится 141 человек. Об этом сообщило издание «Женьминь жибао» со ссылкой на пресс-секретаря правительства провинции Сычуань.

Работы по спасению пострадавших продолжаются несколько часов. за это время спасателям удалось достать из под завалов двоих пострадавших.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже распорядился ускорить поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.



Напомним, 24 июня оползень сошел вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая. На место отправились около 500 спасателей, пожарных и кинологов. Добровольцы также помогают разгребать завалы камней.

Фото: © AP Photo / Ng Han Guan