В Колумбии затонуло судно со 150 туристами на борту

Возле города Гуатапе на севере Колумбии перевернулось четырехпалубное судно, на борту которого находились 150 туристов. На месте крушения ведутся спасательные работы, сообщает колумбийская радиостанция LA FM.

Отмечается, что судно направлялось к скале Эль-Пеньон-де-Гуатапе. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

С перевернувшегося судна продолжают спасать людей, задействован вертолет.

Часть пострадавших уже доставили в больницу, сообщает радиостанция Колумбии. Власти пока не сообщили, сколько человек были спасены или считаются пропавшими без вести.



Фото © AFP 2017/ Luis Robayo