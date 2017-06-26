26 июня
Россия
59.66
 
€ 66.68
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Колумбии затонуло судно со 150 туристами на борту

Главная Происшествия
Москва
04:39 26 Июня 2017
колумбия, судно, туристы, крушение, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Возле города Гуатапе на севере Колумбии перевернулось четырехпалубное судно, на борту которого находились 150 туристов. На месте крушения ведутся спасательные работы, сообщает колумбийская радиостанция LA FM.

Отмечается, что судно направлялось к скале Эль-Пеньон-де-Гуатапе. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

С перевернувшегося судна продолжают спасать людей, задействован вертолет.

Часть пострадавших уже доставили в больницу, сообщает радиостанция КолумбииВласти пока не сообщили, сколько человек были спасены или считаются пропавшими без вести.

Фото © AFP 2017/ Luis Robayo 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Происшествия

Новости Москвы: Более 140 человек пропали без вести после схода оползня в Китае

Более 140 человек пропали без вести после схода оползня в Китае

24.06.2017
Россия

Двоих пострадавших удалось достать спасателям

Новости Москвы: В аквапарке в Турции от удара током погибли пять человек

В аквапарке в Турции от удара током погибли пять человек

24.06.2017
Россия

В числе погибших двое детей

Новости Москвы: В Южной Корее подругу экс-президента страны приговорили к 3 годам тюрьмы

В Южной Корее подругу экс-президента страны приговорили к 3 годам тюрьмы

23.06.2017
Россия

Суд приговорил Цой Сун Силь к лишению свободы за получение незаконных привилегий для дочери

Новости Москвы: В Лас-Вегасе наложили арест на торговый центр бывшего владельца Черкизовского рынка

В Лас-Вегасе наложили арест на торговый центр бывшего владельца Черкизовского рынка

23.06.2017
Россия

Площадь торгового центра в Лас-Вегасе составляет 7 тысяч квадратных метров

Новости Москвы: В Хабаровске пациент избил врача

В Хабаровске пациент избил врача

23.06.2017
Россия

Мужчина набросился на дежурного хирурга во время осмотра

Новости Москвы: В Подмосковье 11 местных жителей отравились суррогатом с метиловым спиртом

В Подмосковье 11 местных жителей отравились суррогатом с метиловым спиртом

22.06.2017
Россия

Отравление произошло в Сергиево-Посадском районе Московской области

Новости Москвы: В ЮНИСЕФ заявили о массовых убийствах детей в иракском Мосуле

В ЮНИСЕФ заявили о массовых убийствах детей в иракском Мосуле

22.06.2017
Россия

Так террористы запугивают тех, кто планирует бежать из города

Новости Москвы: На Дальнем Востоке горят 10 тысяч гектаров тайги

На Дальнем Востоке горят 10 тысяч гектаров тайги

22.06.2017
Россия

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 50 лесных пожаров

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.