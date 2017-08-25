В Краснодарском крае причиной ДТП с автобусом мог стать отказ тормозов

В Краснодарском крае в море упал вахтовый автобус. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы, об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в оперативных службах региона.

«В качестве одной из основных причин происшествия рассматривается отказ тормозов. Данные сведения получены, в том числе, и от очевидцев», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, водитель автобуса пытался тормозить с помощью коробки передач. Однако ее разорвало на скорости. Автобус развернуло, он ударился о бетонный отбойник строящегося причала и упал в море.

Трагедия произошла в пятницу, 25 августа, в районе поселка Волна в Краснодарском крае во время возвращения с вахты рабочих. В МЧС сообщили, что погибли 16 человек.



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