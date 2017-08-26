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В Амурской области микроавтобус столкнулся с локомотивом

Главная Происшествия
Москва
08:34 26 Августа 2017
железные дороги, дтп, погибшие, авария, машина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На железнодорожном переезде в Амурской области погибли три человека, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы регионального управления МВД.

«Сегодня на железнодорожном переезде станции Ледяная Свободненского района произошло столкновение автомобиля Nissan Vanette с электровозом. По предварительной информации, в результате ДТП три человека погибли», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Забайкальской железной дороги пояснили, что виновным в случившемся считается водитель Nissan. «Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь перед приближающимся одиночным локомотивом при запрещающем сигнале светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным, и произошло столкновение, после чего микроавтобус загорелся. Звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда в момент происшествия работали исправно», — сказано в официальном сообщении железной дороги.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Отмечается, что движение поездов на участке, где произошла авария, идет без задержек, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

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