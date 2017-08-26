На Кубани объявлен день траура по погибшим в ДТП с автобусом

23 человека до сих пор остаются в больницах, один из пассажиров упавшего в море автобуса считается пропавшим без вести. В субботу в регионе объявили днем траура по 18-ти погибшим, сообщает РИА «Новости».



На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, водолазы провели более 60 погружений. Здесь же развернут оперативный штаб, с родственниками погибших работают психологи. В СКР возбуждены два уголовных дела по факту ДТП.

Сообщается, что в аварии погибли жители четырех российских регионов.

Автобус перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз». Пассажирский транспорт возвращался с вахты. Как сообщает МЧС, среди погибших — жители четырех регионов России: Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил оказать помощь семье погибшего рабочего из Галича.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился оказать адресную материальную помощь семьям погибших. Уточняется, что пострадавшим также будут выплачены денежные средства. Также по распоряжению главы региона будет оказана необходимая помощь при организации похорон.



Фото РИА «Новости»/ МЧС РФ