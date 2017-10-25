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В США арестовали забросавшего Трампа российскими флажками активиста

Главная Происшествия
Москва
11:23 25 Октября 2017
Трамп, белый, дом, российский, флаг, полиция, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские арестовали активиста, забросавшего президента США флажками с российским триколором, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ABS News.

В США арестовали забросавшего Трампа российскими флажками активиста

В здании Капитолия мужчина бросил пачку российских флажков, когда мимо журналистов проходил глава Белого дома Дональд Трамп, инцидент произошел во вторник. Отмечается, что активист сопровождал свои действия криками «Трамп — это измена!».

Уточняется, что президент проигнорировал произошедшее, тем не менее полиция не сразу отреагировала на случившееся.

Как активист пробрался в число журналистов, находившихся в административном здании, несмотря на жесткие меры безопасности, выяснить не удалось, отмечает РИА «Новости».

Полиция Капитолия, которая занимается охраной конгресса, предъявила активисту обвинения в «противоправных действиях», сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на правоохранительные органы. Он также был допрошен сотрудниками службы безопасности конгресса.

Телеканал Fox News сообщает, что активист по имени Райан Клейтон представляет группу «Американцы действуют». В июле он уже бросал российские флаги в советника и зятя главы государства Джареда Кушнера.

Фото © AFP 2017/ Brendan Smialovski 

Иллюстрация в тексте — стоп-кадр видео из twitter aida chavez

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