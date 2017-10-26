На Камчатке перевернулся рейсовый автобус с 11 пассажирами

На трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково в ДТП попал рейсовый микроавтобус, в салоне пассажирского транспорта находились 11 пассажиров, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на старшего госинспектора отдела ГИБДД по Елизовскому району Ольгу Зубрицкую.

«42-летний водитель автомобиля SsangYoung Estano не учел дорожные и метеорологические условия — утром шел сильный мокрый снег, не справился с управлением, в результате чего допустил занос автомобиля, съехал в левый кювет по ходу движения и перевернулся», — уточнила сотрудник Госавтоинспекции.

Ольга Зубрицкая сообщила, что в результате ДТП пострадали два пассажира, их госпитализировали. Еще один пассажир обратился за помощью к врачам позднее.

«Пострадавших могло быть больше, но водитель перед ДТП успел крикнуть пассажирам: «Держитесь!». Вероятно, это позволило людям сгруппироваться и не получить серьезных травм», — рассказала представитель региональной ГИБДД.

Некоторое время назад в Рязани при столкновении микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями пострадали 16 человек, в том числе трое детей.