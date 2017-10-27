В зону крушения вертолета Ми-8 отправилась группа спасателей

В МЧС заявили об отправке на Шпицберген самолета Ил-76 со спасателями отряда «Центрспас» и центра «Лидер». Сотрудники ведомства проведут поисково-спасательные работы в районе предполагаемого падения вертолета Ми-8, об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«На Шпицберген готовятся к отправке группа спасателей, в состав которой войдут более 20 водолазов отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России, имеющие допуск к глубоководным поисково-спасательным работам, а также подводные аппараты «Фалькон» и беспилотники для мониторинга акватории Гренландского моря», — заявили в спасательном ведомстве.

О падении воздушного судна в районе норвежского населенного пункта Баренцбург на Шпицбергене ранее сообщил спасательный центр Норвегии. Вертолет упал в 2-3 км от берега. Об исчезновении Ми-8 стало известно в 15:35 по местному времени, отмечается, что падение вертолета подтвердилось в 15:45.

Как отметили в минэнерго, на борту вертолета были три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа. Пока никаких следов Ми-8 не обнаружено.