В Приморье действуют 30 лесных пожаров на территории более 2 тысяч гектаров

В лесах Приморья сохраняется сложная пожарная обстановка. За сутки пожарные потушили 8 возгораний на площади 500 гектаров, сообщают в пресс-службе администрации края. «По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, сейчас в регионе тушат 28 лесных пожаров на площади более 2 тысяч гектаров в 11 муниципалитетах», — сказано в официальном сообщении.

В спасательной службе уточнили, что девять пожаров локализовано на площади около 1,2 тысячи гектаров в Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Еще 18 очагов продолжают тушить.

В тушении пожаров участвуют более 300 человек, задействовано около 70 единиц техники, среди которой два вертолета и один самолет. Сейчас в Приморском крае по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность.

В течение 24 часов пожарные подразделения 69 раз выезжали на тушение палов травы, возникло 12 новых пожаров.

В четверг, 26 октября, густой дым от лесных пожаров в крае окутал Владивосток. С 12 октября в регионе введен особый противопожарный режим.