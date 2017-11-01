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Байкальские нерпы могли умереть от голода, заявили в Россельхознадзоре

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Москва
09:32 1 Ноября 2017
гибель, животные, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Погибшие на Байкале нерпы могли отказаться от пищи. Массовая гибели нерпы зафиксирована на юге Байкала. В этом районе было найдено более 130 мертвых животных, об этом агентству ТАСС по результатам вскрытия животных сообщает глава ветнадзора по Иркутской области территориального управления Россельхознадзора Сергей Грохотов.

«При патологоанатомическом вскрытии изменений внутренних органов не было выявлено. Конечная причина их гибели остановка сердца. Есть предположение, что к ней привело отсутствие аппетита у животных: желудочно-кишечный тракт при вскрытии был пустой. Фактически они умерли от истощения», — сообщил собеседник агентства.

Специалистам предстоит выяснить, что заставило животных отказаться от пищи.
«Мы считаем, что исследовать нужно пищевую цепочку. Нерпа питается бычками и голомянкой. Возможно, они способствовали внесению в организм каких-то веществ, из-за чего нерпа могла отказаться от них, а омулем нерпа не питается из-за того, что скорость передвижения у этих животных ниже, чем у омуля», — уточнил представитель ведомства.

Он также отметил, что проводить химико-токсикологические исследования пищевой цепочки нерп Россельхознадзор будет при содействии Госрыбцентра.

Некоторое время назад появилась информация, что в границах Иркутской области на юге Байкала найдено порядка 40 погибших животных, еще не менее 90 обнаружено в соседней Бурятии.

Специалисты изучают пробы воды и останки погибших животных.

Байкальская нерпа является одним из трех пресноводных видов тюленя в мире. Согласно информации Лимнологического института СО РАН, сейчас популяция байкальской нерпы составляет порядка 130 тысяч особей. В 1980-х годах произошла массовая гибель этих животных из-за вируса чумы.

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