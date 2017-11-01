Дым от пожаров на территории Китая затянул Хабаровск

Министерство по чрезвычайным ситуациям фиксирует в Хабаровске сильное задымление из-за пожаров в Китае.

«За вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Уточняется, что пожароопасная обстановка на территории Хабаровского края в настоящее время спокойная.

Некоторое время назад сообщалось, что в ближайшие дни в южных и центральных районах Хабаровского края будет наблюдаться задымление из-за леснымх пожаров на территории Китая.