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Дым от пожаров на территории Китая затянул Хабаровск

Главная Происшествия
Москва
10:21 1 Ноября 2017
пожары, хабаровск, китай, территория, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министерство по чрезвычайным ситуациям фиксирует в Хабаровске сильное задымление из-за пожаров в Китае.

«За вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Уточняется, что пожароопасная обстановка на территории Хабаровского края в настоящее время спокойная.

Некоторое время назад сообщалось, что в ближайшие дни в южных и центральных районах Хабаровского края будет наблюдаться задымление из-за леснымх пожаров на территории Китая.

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