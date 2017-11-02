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На суде в Нью-Йорке исполнитель теракта не раскаялся в содеянном

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Москва
06:24 2 Ноября 2017
нью-йорк, теракт, суд, обвинение, защита
Автор: Sibnovosti.ru
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Международное агентство Associated Press сообщает, что совершивший теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипов не раскаялся в содеянном, находясь в зале суда. Он также не стал добиваться освобождения под залог во время предварительных слушаний, которые прошли в среду, 1 ноября, в суде Нью-Йорка. Мужчина не продемонстрировал признаков раскаяния в содеянном, сообщает информационное агентство.

29-летний Сайфулло Саипов был ранен при задержании. Он находился в суде в кресле-каталке.

Его интересы представляет адвокат Дэвид Пэттен. «То, как мы общество будем обращаться с Саиповым, расскажет больше о нас самих, чем о нем», — цитирует информационное агентство слова адвоката.

Некоторое время назад прокуратура Южного округа штата сообщала, что Саипов обвиняется в поддержке террористической группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России, и убийстве восьми человек. Если его признают виновным, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, Саипов готовил теракт два месяца и репетировал предстоящую акцию на пикапе, взятом в аренду 22 октября, уточняет агентство «Интерфакс».

Во время теракта в Нью-Йорке 31 октября погибли 8 человек, еще 10 были ранены. Мужчина на грузовике проехал по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, после чего врезался в школьный автобус.

Фото © AFP 2017/ Stan Honda

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