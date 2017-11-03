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Убивший преподавателя студент хотел оставить брату аккаунты в онлайн-играх

Главная Происшествия
Москва
06:32 3 Ноября 2017
полиция, убийство, студенты, учитель, столица
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Учащийся одного из московских колледжей, убивший преподавателя и покончивший с собой, оставил прощальную записку. Ее нашли во время обысков. Записка была адресована старшему брату студента. Об этом накануне, 2 ноября, сообщило издание «Московский комсомолец».

По данным газеты, Андрей Емельянников оставил текстовый документ объемом около полутора страниц. В нем он объяснил совершенное им преступление.

«Я свалил. Монитор и ... (перечисление аккаунтов в онлайн-играх) оставляю тебе. С компьютером разберетесь сами. Люди — м*****, а человечество не может жить в мире само с собой», — сказано в самом начале прощального письма брату.

Далее он написал, что разочаровался во взрослом мире, его коробило от рутины и не устраивали действующие в социуме порядки. Молодой человек также назвал отвратительным привычное окружающим чередование рабочих и выходных дней 5 через 2.

Источник МК в следственных органах сообщил, что ничего необычного в поведении брата вечером перед трагедией 25-летний Артем не заметил.

Братья поужинали вместе, обсудили планы на выходные, далее старший пошел спать, а младший сел за компьютер. Также отмечается, что ни старший брат Артем, ни живущая отдельно мать Андрея не знали, что молодой человек две недели прогуливал учебу.

Издание уточняет, что полицейские изъяли из квартиры братьев компьютер, жесткий диск, второй телефон Андрея и флеш-карту.

Два тела с ножевыми ранениями обнаружили в учебном заведении непрерывного образования на Гвардейской улице бывший политехнический колледж №42 — в среду, 1 ноября. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Согласно предварительным данным, между учащимся и преподавателем основ безопасности жизнедеятельности Сергеем Даниловым произошел конфликт.

18-летний студент нанес 44-летнему мужчине несколько ударов ножом, а потом покончил с собой. Перед самоубийством студент успел сделать селфи на фоне убитого преподавателя.

По данным РИА «Новости», в рюкзаке учащегося колледжа на месте преступления нашли топорик, нож в чехле и несколько упаковок таблеток «Анальгин» и «Цитрамон». Полиция изъяла телефоны преподавателя и учащегося, ручную циркулярную пилу и документы.

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