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Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяла на себя террористическая группировка ИГ

Главная Происшествия
Москва
07:59 3 Ноября 2017
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Автор: Sibnovosti.ru
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Террористическая группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России, взяла на себя ответственность за теракт на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Уточняется, что группировка не представила никаких доказательств своего заявления.

Некоторое время назад сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп выступил с требованием смертной казни для обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова.

Некоторое время назад сообщалось, что Саипов осуществил теракт от имени террористической организации «Исламского государства», деятельность которой запрещена на территории России. 

Фото © AP Photo / Mark Lennihan

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