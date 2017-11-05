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В сирийском Дейр-эз-Зоре во время теракта погибли около 100 человек

Главная Происшествия
Москва
11:08 5 Ноября 2017
сирия, теракт, погибшие, ранение, беженцы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Теракт произошел в месте сбора беженцев в районе сирийского города Дейр-эз-Зора, об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на сирийское государственное телевидение в воскресенье, 5 ноября.

В городе сработало взрывное устройство, которое привели в действие террористы. Оно было заложено в автомобиле на северо-западной окраине города в ночь на воскресенье.

Все погибшие и пострадавшие — мирные жители, сообщают сирийские СМИ.

В пятницу, 3 ноября, сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». 

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