В сирийском Дейр-эз-Зоре во время теракта погибли около 100 человек

Теракт произошел в месте сбора беженцев в районе сирийского города Дейр-эз-Зора, об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на сирийское государственное телевидение в воскресенье, 5 ноября.

В городе сработало взрывное устройство, которое привели в действие террористы. Оно было заложено в автомобиле на северо-западной окраине города в ночь на воскресенье.

Все погибшие и пострадавшие — мирные жители, сообщают сирийские СМИ.

В пятницу, 3 ноября, сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».