В Якутии на реке Лена паром с людьми зажало льдом

Пассажиры с помощью спасателей сошли на берег и передвигались по льду. Паром, зажатый льдом, перевозил 100 пассажиров и автомобилей по маршруту Якутск — Нижний Бестях, об этом сообщили в воскресенье, 5 ноября, в пресс-службе правительства республики.

«Паром застрял в районе села Техтюр, не дойдя до места назначения 30—40 метров из-за сильного шугохода (движения водного потока и переносимого течением льда). Более 100 пассажиров смогли выбраться пешком по льду с помощью работников службы спасения. На пути по обоим берегам реки были организованы пункты обогрева», — приводит агентство ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что на борту судна до сих пор находятся 25 легковых и 12 грузовых машин.

У водителей, которые также находятся на пароме, есть вода и питание. В настоящее время идут работы по пробивке пути для парома.

Село Техтюр находится на левом берегу Лены в 47 км к северо-востоку от города Покровска в Мегино-Кангаласском улусе Якутии.